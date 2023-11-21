تطاوين-انتخابات: المحكمة الادارية ترفض 4 اعتراضات على مرشحين للانتخابات المحلية

اكد المدير الجهوي للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بولاية تطاوين، ان المحكمة الادارية، اصدرت قراراتها بالرفض لاربعة اعتراضات، كان تقدم بها اشخاص ضد عدد من المترشحين للانتخابات المحلية المقررة ليوم 24 ديسمبر القادم.

وافاد ذات المصدر في تصريح لصحفي “وات” ان المعترضين لم يتقدموا لاستئناف الاحكام، ما يجعل القائمة الاولية للمترشحين في 69 دائرة انتخابية المنشورة بفضاء الهيئة نهائية.

واضاف ان عملية تحيين التسجيل متواصلة في الجهة، وقد زاد عدد المحيين عن 1200 ناخب في الحملة الاستثنئاية التي انطلقت منذ يوم 13 نوفمبر الجاري وتتواصل الى غاية يوم 8 ديسمبر القادم، ما يرفع العدد الجملي للمحينين منذ انطلاق فترة الحملة الاساسية الى اكثر من 10 الاف و300 شخص.