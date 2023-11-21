عاجل/ السيطرة على حريقين إندلعا في مصنعين بسوسة وبن عروس..

تولت فرق الإطفاء التابعة للادارتين الجهويتين للحماية المدنية في كل من سوسة وبن عروس، فجر وصباح امس الاثنين، التدخل لاخماد حريقين اندلعا في مصنعين، حسب ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية عبر صفحته على فيسبوك اليوم الثلاثاء.

حيث تدخلت الوحدات المذكورة في سوسة، على الساعة 07.36 لاخماد حريق شب في 06 لفائف من القماش داخل حاوية لنقل السلع تابعة لشركة تونس للخياطة الكائنة بالمنطقة الصناعية بالمسعدين من معتمدية مساكن، ليتم تفادي وصول الحريق لحوالي 23 طن من القماش متواجدة بنفس الحاوية كما تم إسعاف ونقل عاملين لهما صعوبة في التنفس إلى المستشفى الجهوي بمساكن.

وفي ولاية بن عروس، تدخلت وحدات الاطفاء على الساعة 03.11، لإخماد حريق بمصنع للحلويات بمنطقة شبدة من معتمدية فوشانة مساحته الجملية 2500 متراً مربعاً متكون من طابقين، حيث أتت النيران على مساحة 1500 متراً مربعاً، مما تسبب في حرق 27 الة وكمية من المواد الأولية بالطابق الأول كما تم إنهيار السقف المكون من الزنك وتصدع الجدران.

كما تمكنت الوحدات المذكورة من منع تسريب الحريق إلى الجناح الإداري والخزانة الكهربائية كما تم إسعاف ونقل عاملين لهما صعوبة في التنفس إلى المستشفى الجهوي بن عروس.