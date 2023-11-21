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بنزرت: حادث اصطدام سيارة خفيفة بحافلة لنقل العمال

2023/11/21 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

افاد المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت العميد كمال المليتي، انه تم توجيه 14 شخصا لتلقي الإسعافات الأولية بمستشفي العالية ومستشفى بوقطفة ببنزرت المدينة، اثر حادث اصطدام سيارة خفيفة بحافلة لنقل العمال عشية اليوم الثلاثاء، بمنطقة الخيتمين.

واكد المصدر ذاته لصحفي “وات” ان الإصابات جلها “خفيفة”، مع تسجيل حالات فزع تم التعامل معها من قبل الإطارات الصحية واطارات الحماية المدنية.

يشار الى ان الحادث تمثل في اصطدام سيارة خفيفة بحافلة لنقل عمال احدى المؤسسات الصناعية المنتصبة بمنطقة العزيب، وقد تولت المصالح الأمنية ذات الاختصاص فتح بحث في اطوار الحادث .

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