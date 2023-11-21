من بينهم جندي ومترشّح للانتخابات المحليّة: الافراج عن 13 شخصا والاحتفاظ بـ 12 آخرين بعد إيقافهم في “حفلة مخدّرات”

قررت النيابة العمومية بالمنستير اليوم الثلاثاء، الافراج عن 13 شخصا ثبت عدم استهلاكهم للمخدرات بعد التثبت من نتائج التحاليل البيولوجية، على خلفية احداث إيقاف 25 شخصا داخل نزل بشبهة استهلاك مواد مخدرة.

كما قررت النيابة الابقاء على 12 شخصا بحالة احتفاظ، وفق ما أفاد به مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا لعدد منوسائل الاعلام.

وتعود الحادثة ليوم السبت الفارط بمدينة المنستير، حيث تمكنت الوحدات الأمنية من إيقاف 26 شخصا كانوا في حفل عيد ميلاد أحد الاشخاص، من بينهم جندي ومترشح للانتخابات المحلية وامرأة حامل تم إطلاق سراحها على ذمة الابحاث وحجز مخدرات داخل ‘دار ضيافة’ تابعة لأحد النزل بالجهة.

كما تم حسب ذات المصدر الاحتفاظ بمستغل الفضاء الذي تم فيه حجز المواد المخدرة.