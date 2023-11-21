عاجل/ بعد إيقاف كاتبه العام: اتحاد الشغل بصفاقس يعلن عن هذه التحرّكات..

اعلنت الهيئة الإدارية الجهوية الاستثنائية بصفاقس، في بيان اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، عن جملة من التحركات الاحتجاجية على خلفية إيقاف الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوسف العوادني وعضو الجامعة العامة للنقل حاتم الزغب وعضوي النقابة الأساسية لشركة سونوتراك للنقل البحري بقرقنة أشرف المكني وسليمان القروي.

حيث دعت الهيئة، عموم النقابيات والنقابيين إلى التجمع يوم الاربعاء 22 نوفمبر 2023 امام دار الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بداية من الساعة الثامنة صباحا.

كما تقرر الدخول في سلسلة من الاضرابات القطاعية التضامنية تتوج بالاضراب الجهوي العام تضامنا مع النقابيين الموقوفين ودفاعا عن المنظمة الشغيلة وأوكلت للمكتب التنفيذي الجهوي تحديد روزنامة هذه التحركات وأجالها.

ووفق البيان فقد تقرر إبقاء الهيئة الإدارية الجهوية والمكتب التنفيذي الجهوي في حالة إنعقاد المتابعة تطورات الأحداث.

وفي ذات السياق، اعتبرت أن إستمرار “سياسة الاستهداف الممنهج للعمل النقابي والنقابيين من قبل السلطة الحاكمة وآخرها إعتقال النقابيين بناءً على تهم كيدية وملفقة تحمل في طياتها خلفيات سياسية”.

وأدانت بشدة “توظيف المؤسستين الأمنية والقضائية للتضييق على الحريات الفردية والعامة وضرب واستهداف العمل النقابي والنقابيين عبر تلفيق التهم الكيدية في محاولة لتطويع كل من المؤسستين لتصفية الخصوم والمعارضين للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة وتكميم الأفواه والتضييق عليهم وترهيبهم والتي تندرج ضمن مخطط بات جليا وواضحا الضرب الجهة واستهداف قياداتها وهياكلها بالتجريم والتشويه والافتراء بغاية تحييدها عنلعب دورها الوطني والقومي في هذا الظرف الحساس”.

هذا واعتبرت أن “اعتقال النقابيين بتهمة تعطيل العمل وتكوين وفاق في الغرض يؤكد على الصفة السياسية للقضية خصوصا بعد السبق الاعلامي في قرار الاعتقال الذي صرح به أحد الوجوه الاعلامية المحسوبة على السلطة الحاكمة بمنبر تلفزي قبل إعلام المعنيين بالأمر ولسان دفاعهم وباحث البداية وهي سابقة خطيرة نطالب بفتح بحث تحقيقي في الغرض ومتابعة كل طرف تورط في ذلك وهو ما يفضح النوايا المسبقة للسلطة المصدرة لهذا القرار”.