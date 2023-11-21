ارتفاع حصيلة شهداء غزة و1.7 مليون نازح منذ بدء الحرب..#خبر_عاجل

أعلنت حكومة غزة، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء في الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى أكثر من 14 ألفا و128، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان إن عدد الشهداء أكثر من 141 ألفا و 128، بينهم أكثر من 5840 طفلا، و3920 امرأة، فضلا عن أكثر من 33 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن عدد المفقودين تجاوز 6800 إما تحت الأنقاض، وإما جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات ويمنع الجيش الإسرائيلي من الوصول إليهم، موضحا أن من بينهم أكثر من 4500 طفل وامرأة.

وأضاف البيان أن عدد شهداء الكوادر الطبية بلغ 205 من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما استشهد 22 من طواقم الدفاع المدني، بالإضافة إلى 62 صحفيا.

وبيّن أن عدد المقار الحكومية المدمرة وصل إلى 100 مقر حكومي، و266 مدرسة منها 66 مدرسة خرجت عن الخدمة.