بورصة تونس تواصل المنحى التصاعدي مع اختتام حصة الثلاثاء

واصلت بورصة تونس المنحى التصاعدي، للحصة الخامسة على التوالي، لتختتم مبادلات، الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 4ر0 بالمائة، ليبلغ مؤشرها المرجعي “توننداكس” مستوى 5ر8540 نقطة وسط حجم تبادل جملي ناهز 4ر3 مليون دينار (م د)، بحسب معطيات الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وحقّق سهم البنك الوطني الفلاحي أفضل أداء للحصة ليتصدر بذلك قائمات الارتفاعات بنسبة 5ر5 بالمائة بسعر 890ر7 د، كما تمكن سهم هذا البنك العمومي من استقطاب 19 بالمائة من التبادل الجملي للمستثمرين وهو ما يمثل أعلى حجم تم تداوله بقيمة 634 ألف دينار.

وتطورت قيمة سهم “تواصل” القابضة بنسبة 6ر4 بالمائة (680ر0 د) مع تبادل محتشم في حدود 85 ألف دينار. وسيعقد المجمع يوم 6 ديسمبر 2023 جلسة عامة عادية للمصادقة على معاملات سنة 2021، علما انه لم ينشر بعد قائماته المالية لسنة 2022.

وتكبّد، في المقابل، سهم شركة “لاندور” أعلى الخسائر ليتراجع سعره بنسبة 4ر4 بالمائة (020ر6 د) مع تبادل ضئيل لم يتجاوز 20 ألف دينار. كما تقلص اداء الشركة في البورصة منذ بداية السنة بنسبة 3ر2 بالمائة.

وتدحرج سهم شركة بيع المنتوجات الصحية “ليلا” بنسبة 7ر0 بالمائة (100ر8 د) حاشدا 59 ألف دينار من حجم التبادل.