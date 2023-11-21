الإطاحة بمروّج مخدرات في محيط معهد ثانوي بحمام سوسة..وهذه التفاصيل..

في إطار تواصل الحملات الأمنية بمحيط المؤسسات التربوية على صعيد المنطقة للتصدي للمظاهر الإجرامية بأنواعها وخاصة ترويج المخدرات.

أمكن للوحدات الأمنية التابعة لـفرقة الشرطة العدلية بسوسة الشمالية الإطاحة بمروج مخدرات محل 02 مناشير تفتيش لفائدة المحكمة الابتدائية بسوسة من أجل “السرقة”، بمحيط إحدى المعاهد الثانوية بجهة حمام سوسة وحجز عدد 16 قطعة متوسطة الحجم ونصف صفيحة من مادة القنب الهندي”الزطلة” والاحتفاظ به طبقا لتعليمات النيابة العمومية من أجل “المسك بنية الترويج لمادة يشتبه في كونها مخدرة وإيقاف مفتش عنه”