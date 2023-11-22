هام/بشرى سارة للأساتذة والمعلمين النواب..

أكّد وزير التربية محمد علي البوغديري، اليوم الأربعاء، أنّه “سيتم صرف مستحقات المعلمين والأساتذة النواب هذا الأسبوع”، مُشدّدًا على أنّ “هذه الفئة دائمًا في طليعة اهتمامات الوزارة”.

وبين البوغديري، في في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم أنّ مجلس الوزراء سينعقد هذا الأسبوع لتحديد الأجرة الجديدة للمعلمين والأساتذة النواب، داعيًا “إيّاهم للحوار لحلّ الإشكال عوضًا عن مقاطعة الدروس”.

وأشار الوزير إلى أنّ تم الترفيع في الأجرة من 750 دينار إلى 1250 دينار هذه السنة وستكون الأجرة في حدود 1500 دينار مع بداية سنة 2024.