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نابل: حجز 10 أطنان و384 كغ من رقائق البطاطا المصنعة والمواد الأولية

2023/11/22 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أسفرت عملية مراقبة مشتركة بين الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بنابل ووحدات الحرس البلدي بمنزل تميم والإدارة الجهوية للتجارة، عن حجز 10 أطنان و384 كغ من “رقائق البطاطا” (الشيبس المصنع) والمواد الأولية المعدة لصنعها، بأحد المصانع بالجهة، وفق ما ذكره المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عمر سليمي في تصريح لصحفية (وات)

وأوضح المصدر ذاته، صباح اليوم الأربعاء، ان المحجوز يتمثل في 8 أطنان و620 كغ من المواد الأولية المستعملة في صنع “رقائق البطاطا” لانتهاء مدة صلاحية كمية منها وعدم وضوح مصدر الكمية المتبقية، بالاضافة الى و1 طن و764 كغ من منتوج “رقائق البطاطا” المصنع غير صالح للاستهلاك.

وأضاف أنه تم كذلك حجز 3 أطنان من مواد بلاستيكية تستعمل للف “الشيبس” تشكل خطرا على صحة المستهلك، لعدم تحصلها على شهادة في الغرض من مصالح الإدارة العامة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وبين ان هذه العملية، تندرج في إطار أنشطة الرقابة المشتركة الهادفة إلى ضمان السلامة الصحية وجودة المنتوجات الغذائية لحماية المستهلك وضمان سلامته، حيث تولى فريق مشترك، مراقبة مصنع لصنع “الشيبس” بالجهة، للتثبت من مدى احترام الشروط الإدارية والفنية وقواعد حفظ الصحة المستوجبة للتعاطي النشاط، طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.

وفي هذا السياق، أكد عمر السليمي، انه تم اتلاف المحجوزات طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها وذلك حفاظا على صحة وسلامة المستهلك.

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