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زلزال قوي يضرب شرق إندونيسيا..#خبر_عاجل

2023/11/22 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بقوة 6.2 ضرب جزيرة هالماهيرا الإندونيسية، اليوم الأربعاء. وأضاف أن الزلزال كان على عمق 120 كيلومترا.

ولم ترد وكالة إندونيسية معنية بتخفيف آثار الكوارث على الفور على طلب للتعقيب عند سؤالها بخصوص وقوع أضرار.

وتقع إندونيسيا في نطاق منطقة تعرف باسم “حلقة النار في المحيط الهادي”، وهي منطقة نشاط زلزالي مرتفع تقع فوق عدة صفائح تكتونية.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية إنه لا يوجد خطر محتمل لحدوث تسونامي لكنها حذرت من احتمال حدوث هزات ارتدادية.

 

وكالات

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