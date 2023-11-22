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بنزرت: حجز 541 قرص مخدّر والإطاحة بمروّجها

2023/11/22 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا


افادت الادارة العامة للامن الوطني في بلاغ اليوم الاربعاء، بان وحدات الامن بمنطقة راس الجبل من ولاية بنزرت قد تمكنت من الإطاحة بمروّج مواد مخدرة.
حيث وبعد ان توفرت معلومات مفادها تعمد نفر من ذوي السوابق العدلية في مجال ترويج المخدرات حيازة كمية من الأقراص المخدرة بمحله السكني بغاية الاتجار فيها وذلك ببيعها للمستهلكين، تم التنقل إلى محل سكناه الكائن بقاع البلوط راس الجبل أين أمكن ضبط المعني.
وبإجراء أعمال التفتيش تم حجز كمية من الأقراص المخدرة قدرت بـ 541 قرص مخدر.
وقد وقع الاحتفاظ بالمعني من اجل”حيازة مواد مخدرة مدرجة بالجدول ب وأخرى بالجدول أ بغاية الاتجار فيها” .

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