البنك التونسي للتضامن يسند سنويا 15 الف قرض لتمويل احداث المؤسسات

كشف المدير العام للبنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي، عن ان البنك يسند سنويا حوالي 15 الف قرض في إطار تمويل احداث مشاريع المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتمويلات تتجاوز 300 مليون دينار .

وذكر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش انعقاد ندوة لاطلاق برنامج تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة يوم امس الثلاثاء، ان تقديرات البنك تفيد ان التمويلات المسندة من طرف البنك تساهم في خلق 18 الف موطن شغل سنويا .

وبين ان البنك التونسي للتضامن يركز بالأساس على تمويل مشاريع المؤسسات لفائدة حاملي الشهادات العليا وخريجي التكوين المهني، كما يركز على المشاريع بالجهات الداخلية خصوصا بالنسبة للتمويلات المسندة للقطاع الفلاحي والخدمات والصناعات التحويلية والصناعات الصغرى..

وبخصوص برنامج تمويل الشركات الأهلية، قال مدير عام البنك ، ” انطلقنا في برنامج تمويل احداث الشركات الأهلية وقد منحنا الموافقة لاحداث 7 شركات من هذا الصنف وتوجد 5 شركات أهلية أخرى بصدد الانخراط في الحصول على مسار التمويل .

في سياق آخر أفاد المسؤول، ان البنك مول اكثر من 6 آلاف مشروع لفائدة أصحاب المؤسسات المتضررة من جائحة كورونا خلال سنتي 2021 و2022.

وذكر ان البنك منح التمويل لهذه المؤسسات من خلال قروض ميسرة مسندة من ميزانية الدولة دون نسبة فائدة، وذلك بقروض يصل سقف تمويل الواحد منها 5 آلاف دينار ، مشيرا، إلى ان دفعة التمويل المذكورة هي حزمة المساعدة المالية الأولى التي وصفها ب” الحساسة ” بالنظر الى انها الخط الأول من التمويل في إطار إنقاذ المؤسسات المشغلة.

وأكد ان البنك سيضطلع بدوره كذراع تمويل عمومي من خلال اسناد تمويل اضافي لسد احتياجات المؤسسات، مضيفا، ان البنك يتحمل أيصا مسؤولية مرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتلبية احتياجتها.