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قال انهم يريدون تقديم “show”: نواب يعتزمون المطالبة بمحاسبة وزير الخارجية..

2023/11/22 أهم الأخبار, تونس, سياسة


قال النائب في البرلمان عن حركة الشعب، بدر الدين القمودي، ان نوابا سيدعون إلى محاسبة وزير الخارجية نبيل عمار لافتا إلى أن الاعتذار غير كافي ولن يغيّر من آثار تصريح الوزير وقوله ‘إن بعض النواب يريد تقديم عرض ‘شو’ وأنا أعلم أنكم نواب منتخبون وأن الجلسة تبث في المباشر’.
واعتبر القمودي، في تصريح لاذاعة شمس اف ام، اليوم الاربعاء، ان تصريحات وزير الخارجية نبيل عمار غير مقبولة، وان أن ما بدر من الوزير فيه إساءة للعمل البرلماني وفيه تدخل سافر في عمل النواب.
يذكر أن عددا من نواب البرلمان احتجوا خلال الجلسة العامة المخصصة اليوم للتصويت على ميزانية مهمة وزارة الخارجية وقرروا مغادرة قاعة الجلسة على إثر ما صرّح به وزير الخارجية، حسب ما أفادتبه شمس أف أم.

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