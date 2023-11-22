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النادي الافريقي يوجّه رسالة إلى جماهيره..

2023/11/22 أهم الأخبار, تونس, رياضة

نشر النادي الافريقي بلاغا عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، دعا فيها جماهيره الى تجنب كل أعمال الشغب تفاديا لأي عقوبة من الاتحاد الافريقي لكرة القدم.
وجاء في نص البيان ” يدعو النادي الإفريقي جماهيره العريضة في مباراة الأحد القادم ضد Dreams FC الغاني بملعب حمادي العقربي برادس وفي بقية المقابلات إلى تجنب رمي المقذوفات وإشعال الشماريخ وتفادي كل انواع العنف والشغب والتشجيع في كنف الروح الرياضية تفاديا لأي عقوبة صارمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تضر بمصلحة الجمعية مادية كانت او حتى بحرمان جماهيرنا من الحضور في بقية مقابلات كأس الكونفدرالية الإفريقية”.

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