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عاجل/ قضية وزير النقل ضد 15 نقابيا: بعد الأحكام السجنية.. هذا ما قرّرته محكمة الإستئناف

2023/11/22 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس، مساء اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023، بتخطئة 15 نقابيا من قطاع النقل بخطايا مالية تتراوح بين 100 و 400 د وذلك بخصوص القضية التي رفعها في حقهم وزير النقل اثر تحرك احتجاجي لجامعة النقل، حسب ما افادت به اذاعة موزاييك.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بالسجن في حق 15 نقابيا من قطاع النقل، 4 أشهر لكل واحد منهم من أجل تهم تتعلق بتعطيل حرية العمل و الاساءة الى الغير وتعطيل مصعد وزارة النقل.
وتولى النقابيون استئناف الأحكام السجنية الصادرة في حقهم، لتقرر محكمة الاستئناف بتونس نقضها والاكتفاء بتسليط خطايا مالية في حقهم.

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