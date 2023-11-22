الانتخابات المحلية: إنطلاق تسجيل حصص التعبير المباشر بالتلفزة التونسية

انطلقت اليوم الاربعاء 22 نوفمبر 2023، باستديوهات مؤسسة التلفزة التونسية، حصص تسجيل التعبير المباشر الخاصة بالمترشحين المقبولين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل.

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، لدى اشرافه على الجلسة الصباحية الاولى لعمليات التسجيل، رفقة عضو مجلس الهيئة بلقاسم العياشي، أهميـة هذه الحصص التي ستسمح للمترشحين للاستحقاق الانتخابي القادم من التعريف بأنفسهم وعرض أفكارهم وبرامجهم الانتخابية وتمكين الناخب من التعرف عليهم.

كما التقى رئيس الهيئة مع الرئيسة المديرة العامة للتلفزة الوطنيـة عواطف الدالي، حيث أكد الجانبان حرصهما على إنجاز حصص التعبير المباشر في أفضل الظروف، اضافة الى البرامج الإخبارية والحوارية التي أعدتها التلفزة الوطنية، لتمكين عدد آخر من المترشحين من المشاركـة فيها والتعريف بأنفسهم.

وقد أجرت التلفزة الوطنية قبل أيام القرعة الخاصة بالمترشحين للإنتخابات المحلية لتنظيم مرورهم بالتلفزة التونسية.

ووفق هيئة الانتخابات يبلغ عدد المترشحين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية 7216 مترشحا.

وتنطلق الحملة الانتخابية يوم 2 ديسمبر المقبل لتتواصل الى غاية يوم 22 من الشهر ذاته.