حقيقة وجود قواعد أجنبية في تونس؟.. وزير الدفاع يحسمها ويردّ..



عقد مجلس نواب الشعب مساء اليوم الاربعاء 22 نوفمبر 2023 جلسة عامة خصصت للنظر في ميزانية مهمة وزارة الدفاع الوطني لسنة 2024.

وردا على مداخلات بعض النواب بخصوص القواعد العسكرية الاجنبية في تونس، قال وزير الدفاع “ان هذا الكلام خيالي ليس له اساس حتى من التصور في ظل حرص رئيس الجمهورية على سيادة البلاد ولا يمكن ان نتفاعل مع القيل والقال”.

يشار الى ان ميزانية وزارة الدفاع قد قدرات بـ 4.087.628 ألف دينار تعهدا، و4.086.848 دفعا، دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسّسات العمومية، بـ 129 صوتا موافقا و صوتا واحدا رافضا و3 محتفظين.