سوسة-انتخابات : الدائرة الابتدائية بسوسة ترفض طعنين في عدم القبول الأوّلي لملفي ترشّح لانتخابات المجاس المحلية

أفاد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة، ياسين قازة، اليوم الأربعاء، بأن الدائرة الابتدائية بسوسة التابعة للمحكمة الإداريّة أصدرت قرارها برفض طعنين اثنين تقدّم بهما مترشحان لانتخابات المجالس المحلية المزمع تنظيمها يوم 24 ديسمبر 2023، واللذان رفضت الهيئة قبول ملفي ترشحهما أوليّا.

وأوضح قازة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الرفض يتعلّق بطعن تقدّم به معترضان على قرارات الهيئة الفرعية بدائرتي الفقاعية وشط مريم من معتمدية اكودة، مشيرا الى ان المعترضين الاثنين لم يستأنفا الحكم إلى غاية نفاذ آجال الاستئناف.

وأكّد قازة ان قرارات الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة بقبول 391 مطلب ترشح، من بينهم 61 من ذوي الإعاقة، أصبحت نهائية.

وأشار، من جهة أخرى، إلى أن الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة شرعت بداية من اليوم من مدينة النفيضة في تنظيم ايام تكوينية لفائدة المترشحين، تتناول جملة من المواضيع أهمها سير الحملة الانتخابية، وطريقة القيام بالنشاط الانتخابي، ومسك حساب الحملة، والتعريف بالجرائم الانتخابية.