عمليّة ناجحة لزرع كبد لطفلة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير

نجحت الفرق الطبّية بقسم جراحة الأطفال بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير في زرع كبد لطفلة تبلغ من العمر ستّ سنوات حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة في بلاغ لها مساء الأربعاء.

وبينت الوزارة ان عملية الزرع، التي تمت نهاية الأسبوع الماضي، قد كلّلت بالنّجاح بفضل تضافر جهود الفرق الطبية وشبه الطبية، وذلك تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة وفي إطار متابعة نشاط نقل وزرع الأعضاء بالجهة الصحيّة بالمنستير.

وتعدّ هذه العمليّة رقم 16 في سجلّ إنجازات الفرق الصحّية من مختلف الاختصاصات بالمستشفى الجامعي فطّومة بورقيبة بالمنستير منذ انطلاق نشاط زرع الكبد للأطفال بالشّراكة مع مستشفى “نيكال” الفرنسي في إطار شراكة بين المؤسّستين.