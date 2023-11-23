الجيش الأمريكي يعلن اعتراض مسيرات مفخخة أطلقت من اليمن..#خبر_عاجل



أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن مدمرة أميركية اعترضت، صباح اليوم الخميس أثناء إبحارها في مياه البحر الأحمر، طائرات مسيرة مفخخة عديدة أُطلقت من اليمن من مناطق يسيطر عليها الحوثيون.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى (سنتكوم) -في منشور على منصة إكس- إنه صباح اليوم الخميس “أسقطت مدمرة الصواريخ الموجهة (يو إس إس توماس هودنر) عدة طائرات هجومية بدون طيار أحادية الاتجاه أُطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.

وأضافت أن الطائرات المسيرة “تم إسقاطها بينما كانت السفينة الحربية الأمريكية في دورية في البحر الأحمر. ولم تتعرض السفينة ولا طاقمها لأي ضرر أو إصابة”.

ولم توضح سنتكوم -في بيانها- وجهة الطائرات المسيرة التي أسقطتها، لكن خلال الأسابيع الأخيرة أطلق الحوثيون طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة.