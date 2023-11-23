كميأت الأمطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد

شهدت عدّة مناطق من البلاد نزول كميّات من الأمطار وذلك خلال الساعات 24 الأخيرة (من الساعة السابعة من صباح أمس الإربعاء إلى السابعة من صباح الخميس). وسجلت أهم الكميّات بعين دراهم (94 مم) وبني مطير (65 مم) وسد بربرة (41 مم) وفرنانة (31 مم) والفايجة (29 مم) من ولاية جندوبة وسجنان (42 مم) من ولاية بنزرت. شهدت ميدون تقرماس تساقط 40 مم وميدون 26 مم من جزيرة جربة (ولاية مدنين). في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.

//ولاية تونس// تونس قرطاج 16 / سيدي بوسعيد 12 /

//ولاية أريانة// روّاد 10 / سيدي ثابت 8 / شرفش 7 / أريانة 11 / قلعة الأندلس 5 / المنيهلة 9 /

//ولاية بن عروس// بومهل 22 / فوشانة 5 / مقرين 8 / مرناق 17 / رادس 8 / الخليدية 16 / بن عروس 15 / حمّام الأنف 2 / المحمديّة 8 / بئر الباي 9 / المروج 12 /

//ولاية منوبة// المرناقية 6 / طبربة 7 / شوّاط 7 / الجديدة 5 / البطّان 5 / برج العامري 7 / منوبة 10 / السعيدة 5 /

//ولاية بنزرت// منزل بورقيبة 10 / غزالة 14 / العزيب 14 / أوتيك 7 / سونين 17 / ماطر 15 / تينجة 11 / رأس الجبل 20 / العالية 13 / غار الملح 13 / جومين 25 / سجنان 42 / وبنزرت 20 / الماتلين 11 /

//ولاية نابل// الحمّامات 7 / بوعرقوب 13 / دار شعبان 6 / الميدة 14 / دار علوش 9 / قرمبالية 15 / حمّام الغزاز 16 / بني خلاّد 20 / تاكلسة 13 / الهوّاريّة 18 / قليبية 15 / منزل تميم 13 / نابل 5 / سليمان 15 / منزل بوزلفة 20 / أزمور 19 /

//ولاية زغوان// جرادو 3 / سد وادي الرمل 6 / عين عسكر 2 / بئر مشارقة 4 / الزريبة 1 / سد وادي الكبير 2 / زغوان 5 / الفحص 7 / مقرن 5 / سد بئر مشارقة 4 /

//ولاية باجة// تيبار 7 / سد كسّاب 16 / سد سيدي سالم 3 / مجاز الباب 3 / تستور 3 / عمدون 13 / نفزة 28 / تبرسق 3 / قبلاط 6 / باجة المحطّة 5 / مجاز الباب 4 / وادي الزرقاء 8 / باجة الجنوبية 3 /

//ولاية سليانة// قعفور 1 / سيدي بورويس 2 / العروسة 1 / سليانة 1 / الكريب 4 /

//ولاية جندوبة// وادي مليز 13 / بني مطير 65 / سد بوهرتمة 25 / عين دراهم 94 / بوسالم 6 / فرنانة 31 / جندوبة 11 / طبرقة 26 / غار الدماح 5 / الفايجة 29 / بلطة بوعوان 11 / سد بربرة 41 /

//ولاية الكاف// تاجروين 1 / قلعة سنان 1 / الطويرف 8 / نبر 5 / وادي ملاق 3 / الدهماني 2 / الكاف المحطّة 2 / القصور 1 / ساقية سيدي يوسف 4 /الكاف المدينة 3 / k13 2

//ولاية القيروان// القيروان 2 / الشبيكة 2 / بوحجلة 4 / حفوز 1 / نصر الله 4 / الشراردة 6 /

//ولاية سوسة// سوسة 2 / شط مريم 2 / مطار النفيضة 3 / أكودة 1 / سيدي بوعلي 2 / هرقلة 4 / مساكن 6 / كندار 1 / بوفيشة 6 / سيدي الهاني 2 / القلعة الكبرى 2 / القلعة الصغرى 2 / حمّام سوسة 2 / المسع

دين 2 /

ولاية المنستير// الساحلين 1 / بنبلة 2 / قصيبة المديوني 6 / بني حسّان 3 / طبلبة 3 / معتمر 4 / صيّادة/لمطة/بوحجر 4 / المكنين 4 / الوردانين 2 / البقالطة 7 / زرمدين 1 / قصر هلال 3 / المنستير الميناء 3 / المنستير المطار 2 / خنيس 6 / جمّال 1 / منزل النور 2 / طوزة 1 / سيدي بنور 5 /

//ولاية المهدية// بورمرداس 3 / هبيرة 5 / ملولش 3 / أولاد الشامخ 6 / شربان 3 / سيدي علوان 9 / المهدية الميناء 7 / الشابة 2 / الجم 7 / المهدية هيبون 7 / السواسي 2 / قصور الساف 9 /

//ولاية القصرين// تالة 2 / حيدرة 1 /

//ولاية سيدي بوزيد// المكناسي 11 / الرقاب 6 / منزل بوزيان 8 / جلمة 3 / المزونة 5 / أولاد حفوز 4 / سيدي بوزيد الشرقية 3 / سيدي بوزيد الغربية 5 / السعيدة 8 /

//ولاية صفاقس// قرمدة 3 / بئر علي 5 / رملة 10 / العامرة 3 / الغريبة 5 / المحرس 3 / ساقية الدائر 3 / عين تركية 3 / جبنيانة 2 / الحنشة 6 / الصخيرة 5 / عقارب 3 / صفاقس 4 / منزل شاكر 5 / الشعال 4 / بوغرارة 9 / الغرابة 4 / العقاربة 3 / الطهاهرة 3 / المطار 3 /

//ولاية قابس// شنني 4 / غنوش 5 / سيدي التواتي 4 / الحامّة 6 / منزل الحبيب 9 / المطوية 6 / قابس 5 / مارث 9 / مطماطة الجديدة 3 / مطماطة 2 / مطماطة المطار 1 / قابس الجنوبية 3 / دخيلة توجان 3 /

//ولاية قفصة// قفصة 1 / السند 6 / زانوش 1 / القطار 1 /

//ولاية توزر// حزوة 1 / دقاش 3 /

//ولاية قبلي// سوق الأحد 4 / دوز 4 / رجيم معتوق 1 / قبلي 2 /

//ولاية مدنين// ميدون 26 / حاسي الجربي 7 / حومة السوق 7 / جرجيس 1 / سدكويش 6 / سيدي مخلوف 5 / جربة 6 / بن قردان 3 / بني خداش 1 / مدنين المحطّة 1 / مدنين الشماليّة 1 / مدنين الجنوبيّة 1 / والغ 4 / أجيم 12 / ميدون تقرماس 40 /

//ولاية تطاوين// تطاوين المحطّة 4 / رمادة 1 / غمراسن 3 / تطاوين الشمالية 3 / بئر الأحمر 2 / بني مهرة 1 / تطاوين الجنوبية 2 / سمار 2 /