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باجة: تسجيل أعلى كميات أمطار بالجهة منذ قرابة 6 أشهر

2023/11/23 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


سجّلت محطة المعهد الوطني للرصد الجوي بولاية باجة، حتى صباح اليوم الخميس، تهاطل أعلى كميّات أمطار منذ قرابة ستة أشهر بالجهة وبالخصوص في شمال الولاية، حيث تراوحت هذه الكميات بين 3 مليمترات و28 مليمترا.

وأكّد مصدر من محطة الرصد الجوي بباجة، لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الامطار المسجّلة اليوم كانت عامة بكل معتمديات الجهة، وتعتبر التساقطات الأهم منذ 9 جوان المنقضي، ومقارنة ايضا بالكميات المسجّلة أمس الاربعاء.

وقد رصدت محطة باجة اليوم تهاطل 28 مم من الامطار بنفزة، و13 مم بعمدون، و7 مم بتيبار، و6 مم بقبلاط، و5 مم بباجة الشمالية، فى حين تم تسجيل 3 مم فقط بكل من باجة الجنوبية وتستور وتبرسق ومجاز الباب.

يشار إلى أنّ الغيث النافع بدأ في التهاطل بباجة منذ قرابة 48 ساعة، وسجلت أمس كميات تراوحت بين 15 مم بنفزة وملمتر واحد بتبرسق.

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