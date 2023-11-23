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مداهمة وكر دعارة في قفصة

2023/11/23 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا


افادت الادارة العامة لامن الوطني في بلاغ اليوم الخميس، بان معلومات توفرت لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقة شرطة النجدة مفادها تعمد شخص إعداد منزله الكائن بجهة القصر من ولاية قفصة كوكر للدعارة والسكر وإحداث الهرج.
وبعد التنسيق مع النيابة العمومية تنقلت الوحدات الامنية بالجهة الى المنزل المذكور، اين تم ضبط 08 أشخاص (04 رجال و04 نساء) بداخله واقتيادهم جميعا الى مقر الوحدة الأمنية.
وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم من أجل “إعداد وكر للخناء والسكر الواضح وإحداث الهرج والتشويش” ومواصلة الأبحاث.

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