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الكاف: استبشار في صفوف الفلاحين بنزول الغيث النافع والاتحاد الجهوي للفلاحة يدعو إلى الشروع في عمليات البذر في أقرب وقت ممكن

2023/11/23 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


استبشر فلاحو ولاية الكاف بنزول الغيث النافع بكميات وافرة بعد فترة طويلة من انحباس الأمطار والشح المائي وتأثر المائدة المائية جراء قلة التساقطات المطرية.

وقال رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف، منير لعبيدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، إن هذه التساقطات المطريّة جاءت في الوقت المناسب باعتبارها ستساعد على تحسين الوضع الفلاحي في الجهة وستساهم خاصة بشكل كبير في رفع نسق انجاز موسم الزراعات الكبرى الذي عرف بعض التأخر بسبب تخوّف الفلاحين من تواصل الجفاف.

ودعا لعبيدي الفلاحين، في هذا السياق، الى الإسراع بالقيام بعمليات البذر في ظلّ توفر العوامل المناخية الحسنة التي ولدتها التساقطات المطرية الحالية والتي تميزت بكميات كبيرة من الأمطار سيما نهار اليوم.

وأكّد أن هذه الأمطار ستكون لها انعكاسات طيبة على الغراسات والخضر الموسمية، فضلا عن المساهمة في تحسين المخزون المائي في السدود وفي المائدة المائية، وتوفير الظروف الملائمة لإنجاح موسم الزراعات الكبرى، وتحسين حالة الإنبات والمراعي التي تأثرت كثيرا جراء الجفاف الذي عرفته البلاد، على حد تعبيره.

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