قليبية: تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات والاحتفاظ بعناصرها

فظيع/حادث مرور قاتل في باجة..

كميأت الأمطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد

عاجل/قوات الاحتلال تعتقل مدير مستشفى الشفاء وعدد من الطواقم الطبية..ووزارة الصحة الفلسطينية تكشف..

عاجل/ قطر تعلن عن موعد انطلاق سريان الهدنة في قطاع غزة

2023/11/23 أخبار عربية, أهم الأخبار, فلسطين

أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدا الجمعة الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية في مؤتمر صحفي أن الاتصالات انتهت مع جميع الأطراف والوسطاء وتم تسليم قائمات بأسماء من سيفرج عنهم و سيتم تسليم الدفعة الأولى من الأسرى المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر غد الجمعة.
وأكد الأنصاري أن الدفعة الأولى من الأسرى الذين سيفرج عنهم تضم 13 من النساء والأطفال مبينا أنه سيتم الإفراج عن 50 من الأسرى مقسمين على 4 أيام كما سيتم في أيام الهدنة الأربعة جمع المعلومات عن بقية الأسرى.
وعبر الأنصاري عن أمله بأن تقود هذه الهدنة الإنسانية لبدء عمل أكبر لتحقيق هدنة دائمة وسلام دائم متوقعا من الطرفين الالتزام ببنود الاتفاق.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn