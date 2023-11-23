عاجل/ قطر تعلن عن موعد انطلاق سريان الهدنة في قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدا الجمعة الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية في مؤتمر صحفي أن الاتصالات انتهت مع جميع الأطراف والوسطاء وتم تسليم قائمات بأسماء من سيفرج عنهم و سيتم تسليم الدفعة الأولى من الأسرى المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر غد الجمعة.

وأكد الأنصاري أن الدفعة الأولى من الأسرى الذين سيفرج عنهم تضم 13 من النساء والأطفال مبينا أنه سيتم الإفراج عن 50 من الأسرى مقسمين على 4 أيام كما سيتم في أيام الهدنة الأربعة جمع المعلومات عن بقية الأسرى.

وعبر الأنصاري عن أمله بأن تقود هذه الهدنة الإنسانية لبدء عمل أكبر لتحقيق هدنة دائمة وسلام دائم متوقعا من الطرفين الالتزام ببنود الاتفاق.