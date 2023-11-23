أبـ.ـو عبيـ.ـدة يعلن تدمير مئات الآليات العسكرية وقتل عدد كبير من جنود الاحتلال في غزة

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام “أبو عبيدة” اليوم الخميس أن القسام دمرت 335 آلية عسكرية واستهدفت عشرات الجنود آخرها كمائن التوام والرنتيسي وبيت حانون.

وفي كلمة مصورة له بثتها قناة “الجزيرة”، قال أبو عبيدة: “في اليوم 48 من معركة طوفان الأقصى يواصل مجاهدونا تصديهم للعدوان الصهيوني الغاشم”.

وأضاف أبو عبيدة: “استهدفنا 335 آلية صهيونية منذ بدء العدوان..استهدفنا 33 آلية صهيونية في آخر 72 ساعة، ومجاهدونا نفذوا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة عدة عمليات نوعية أوقعت قتلى في قوات العدو”، مردفا: “أحد مجاهدينا هاجم 8 جنود شرق مستشفى الرنتيسي بحي الشيخ رضوان وأرداهم قتلى وجرحى”.

وتابع: “استهدفنا مجموعة راجلة للعدو في بيت حانون بعبوة مضادة للأفراد..بطولات مجاهدينا بالميدان مفخرة لكل حر بالعالم ونواجه قوة لا تتقن سوى القتل العشوائي، ومجاهدونا متمترسون في مواقعهم وعقدهم القتالية”.

وأكمل: “العدو ما يزال يخفي خسائره العسكرية..خسائر العدو البشرية لم تبدأ بعد إذا قرر المضي في عدوانه النازي، وكل المؤشرات التي يراها مجاهدونا في الميدان تقول إن جنود العدو ليسوا جاهزين للمعركة، ونحن جاهزون للاستمرار في المواجهة والتصدي للعدو مهما بلغت مدة العدوان”.

واستطرد الناطق باسم “القسام”: “ما قبل به العدو في الهدنة المؤقتة وصفقة التبادل الجزئية هو ما كنا نطرحه سابقا”.

وأردف أبو عبيدة: “نحيي قوى أمتنا خصوصا إخواننا في اليمن ولبنان والعراق وفي كل جبهة تعمل على ضرب العدو، وندعو لتصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل أنحاء الضفة وكل جبهات المقاومة”.

وقال أبو عبيدة: “ندعو إخواننا في الأردن إلى تصعيد كل أشكال العمل الشعبي والجماهيري المقاوم..وندعو كل أحرار العالم إلى إيلام وإرباك دولة العدو في كل مكان”.