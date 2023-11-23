عقوبات بالجملة من الرابطة الوطنية ضد هذه الجمعيات الرياضية..

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم عن قراراتها بعد نهاية مباريات الجولة سابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم

وفي ما يلي قرارات مكتب الرابطة:

1 – معاقبة جمعية جندوبة الرياضية بتوبيخ من أجل إشعال الشماريخ في المدارج دون رميها من قبل جماهير ناديها خلال المقابلة التي جمعتها بالنادي الرياضي القربي (أكابر ) يوم 18 نوفمبر 2023.

2 – معاقبة جمعية الملعب القابسي بتوبيخ من أجل رمي المقذوفات المتنوعة على أرضية الميدان من قبل جماهير ناديها خلال المقابلة التي جمعتها بالمستقبل الرياضي بقابس (أكابر ) يوم 19 نوفمبر 2023.

3 – معاقبة جمعية نادي أولمبيك مدنين بتوبيخ وخطية مالية قدرها 1500د من أجل دخول وتسلل 03 من الأشخاص المنتمين إلى جمهور ناديها وشتم الحكم إثر نهاية المقابلة التي جمعتها بالنسر الرياضي بجلمة (أكابر) يوم

19 نوفمبر 2023

4 – معاقبة جمعية أولمبيك سيدي بوزيد بتوبيخ وخطية مالية قدرها (3000 د) من أجل العود في رمي المقذوفات المتنوعة على أرضية الميدان من قبل جماهير ناديها إثر نهاية المقابلة التي جمعتها بالهلال الرياضي

الشابي (أكابر ) يوم 19 نوفمبر 2023.

5 – إحالة الملف التأديبي لرياض اليوسفي رئيس جمعية أولمبيك سيدي بوزيد على اللجنة الوطنية للتأديب والروح الرياضية بالجامعة التونسية لكرة القدم.

6 – معاقبة مدرب جمعية نادي أولمبيك مدنين وليد العطوي بحرمانه من الجلوس على بنك البدلاء بمقابلتين (02) وخطية مالية قدرها (1500) من أجل شتمه لطاقم تحكيم المباراة التي جمعت ناديه بالنسر الرياضي بجلمة (أكابر ) يوم 19 نوفمبر 2023

7 – معاقبة المعد البدني بجمعية الملعب القابسي بلحسن الخماسي بحرمانه من الجلوس على بنك البدلاء بأربعة مقابلات (04) وخطية مالية قدرها (3000 د) من أجل محاولة الاعتداء على لاعبي

الفريق المنافس إثر نهاية المباراة التي جمعت ناديه بالمستقبل الرياضي بقابس (أكابر ) يوم 19 نوفمبر 2023.

8 – معاقبة المدرب المساعد بجمعية المستقبل الرياضي بقابس محرز موفق بحرمانه من الجلوس على بنك البدلاء بأربعة مقابلات (04) وخطية مالية قدرها (3000 د) من أجل الحركة المشينة التي أتاها تجاه الجمهور خلال المقابلة التي جمعت ناديه بالملعب القابسي (أكابر ) يوم 19 نوفمبر 2023.

9 – معاقبة اللاعب راغب بوراوي المنتمي لنادي سبورتينغ بن عروس بالمنع من اللعب لمدة (04) مقابلات مع خطية مالية قدرها (5000 د) من أجل ما اتاه من أفعال إثر نهاية المقابلة التي جمعت ناديه بجمعية القلعة الرياضية (أكابر ) يوم 18 نوفمبر 2023.