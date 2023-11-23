مودريتش يقترب من الانضمام للبطولة السعودية

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس عن اقتراب انتقال النجم الكرواتي الدولي لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد من الانتقال للبطولة السعودية من بوابة الهلال المهتم كثيرا بخدمات النجم الكرواتي .

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد في الصيف المقبل ولن يسمح له الريال بالرحيل في الميركاتو الشتوي لتعويض غياب اللاعبين المصابين.

وأكدت صحيفة « ماركا » الإسبانية اقتراب لوكا مودريتش نجم ريال مدريد من الانضمام إلى البطولة السعودية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبهذا الخصوص اكد رئيس تحرير صحيفة ماركا في حوار اجرته معه قناة « السعودية » ان « القرار اتُخذ من لوكا ووجهته المقبلة هي المملكة العربية السعودية(…) اللاعب حجز تذكرة من مدريد إلى الرياض والهلال أقرب لضمه ».

وكان مودريتش قد ألمح مؤخرا بنهاية مشواره مع ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي خاصة مع تقلص دوره في الفريق خلال الموسم الحالي بعد أن أصبح

لا يشارك بصفة أساسية .

ورفض مودريتش خلال الصيف الماضي عرضا بعقد من ناد سعودي بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني في الموسم وفضل وقتها الاستمرار رفقة النادي الملكي.

ووقع مودريتش عقدا لمدة عام واحد في نهاية الموسم الماضي وبدأ لاعب خط الوسط الكرواتي خمس مباريات فقط من أصل 17 مباراة مع ريال مدريد في جميع

المسابقات هذا الموسم حيث أصبح الوافد الجديد جود بيلينغهام هو النقطة المحورية في خط الوسط والهجوم.

وبعد 12 عاما فقط حصد فيهم جميع الألقاب الممكنة في ملعب « سانتياغو برنابيو », يبدو أن مودريتش بات جاهزا لتغيير الوجهة.