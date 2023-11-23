بورصة تونس تنهي حصة الخميس على ارتفاع

أنهت بورصة تونس حصة الخميس على ارتفاع، مواصلة بذلك النسق الايجابي الذي انتهجته منذ بداية الأسبوع، وتطور مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 1ر0 بالمائة عند مستوى 7ر8566 نقطة وسط حجم تبادل جملي بقيمة 5ر2 مليون دينار (م د)، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وتصدر قائمة الارتفاعات، سهم شركة “سمارت تونس” الذي سجل تطورا بنسبة 7ر5 بالمائة في حدود 120ر15 د، ليحشد 151 ألف دينار من التبادلات، تلاه سهم البنك الوطني الفلاحي الذي زادت قيمته بنسبة 1ر4 بالمائة بسعر 200ر8 د، وسط حجم تبادل ناهز 3ر0 م د.

وفي ما يتعلق بالانخفاضات فقد تراجع سهم شركة “سرفيكوم” بنسبة 3ر4 بالمائة في حدود 220ر0 د، وكذلك الشأن بالنسبة لأسعار سهم الشركة التونسية لصنع الورق الذي انخفض بنسبة 1ر2 بالمائة (580ر5 د).

وحقق سهم بنك تونس العربي الدولي أفضل آداء للحصة مستأثرا بأكبر حجم تبادل بلغ 362 ألف دينار، علما ان سعره تراجع بشكل طفيف بنحو 06ر0 بالمائة ليبلغ 950ر89 د.