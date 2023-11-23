المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة يتحصّل على ثلاثة مقاييس اعتماد دولية دفعة واحدة

تحصّل المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة على ثلاثة مقاييس اعتماد دولية في نظام ادارة الجودة وجودة التعليم ، ونظام الجودة بمخبر الفيزيولوجيا الوظيفيّة وتثمين الموارد الطبيعية، وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأفاد مراد الجريدي مدير المعهد في تصريح لوكالة تونس افريقيا، أن المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة الخاضع لاشراف جامعة جندوبة يعدّ أول مؤسسة جامعية تونسية تنال 3 مقاييس اعتماد دولي دفعة واحدة.

وكشف، أن المواصفات تشمل مقياس المواصفة والمعايير الخاصة 2015ISO 9001 لنظام لإدارة الجودة ، و ISO- 21001-18 لجودة التعليم، وكذلك مقياس نظام إدارة الجودة بمخبر الفيزيولوجيا الوظيفيّة وتثمين الموارد الطبيعية.

وذكر، أن الانجاز المتمثّل في نيل الاعتماد يأتي حصيلة للعمل المشترك والتعاون بين الوزارة من جهة وجامعة جندوبة وكل الطاقم من المدرّسين والباحثين والأعوان بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة، معبّرا، عن تطلّعه إلى أن تتوفق هياكل التدريس بالجامعة في نيل أكبر عدد ممكن من الاعتماد بما يمكن من تعميم الاعتراف والمطابقة الدولية للشهائد التي تمنحها.

وأضاف، ان اسناد الاعتماد للمعهد في ثلاثة مقاييس مواصفات من طرف مؤسسات أوروبية مختصة يجيز الاعتراف بالشهائد وتثمين نظم التدريس ويفتح الآفاق أمام زيادة التشغيلية وتبادل المدرسين بين المعهد ومؤسسات جامعية أوروبية، مشيرا، الى أن المحافظة على الاعتماد تقتضي بالتوازي التقييم المستمر ودعم البحث والتطوير.

ويستقطب المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة حوالي 550 طالبا، ويدرّس اختصاصات ترتبط بخصوصية اقليم الشمال الغربي المتمثلة في الأنشطة ذات الارتباط بالفلاحة، وفق ما بينّه المتحدّث،مضيفا، ان المعهد يتولى التكوين والتدريس ودعم البحث في ختصاصات ترتبط بالتنمية الزراعية وحل مشكلات سلّة الغذاء .

وأوضح أن الاختصاصات تشمل تدريس الماجستير في الحبوب، وتثمين الموارد النباتية والألبان واللحوم، وكذلك الموارد الطبيعية بالاضافة الى مراقبة جودة الأغذية.

الجدير بالذكر، أن مدير المعهد العالي للبيوتكنولوجيا مراد الجريدي الذي لم يتجاوز سن ال37 ، يسخّر وقته بدوره للبحث والتطوير، اذ حلّ في المرتبة 11 عالميا في ترتيب الباحثين الشبّان التونسيين على النطاق العالمي، كما اختير في سنة 2018 كأحسن باحث شاب طبقا لتصنيف المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية