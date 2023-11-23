عاجل/الموعد والأعداد..تفاصيل تنفيذ هدنة غزة..

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن اتفاق الهدنة الذي تم الاتفاق عليه في غزة سيبدأ سريانه في تمام الساعة السابعة من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.

وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحفي أنه تم أخيرا تسليم قائمة باسم المدنيين الذين سيتم الإفراج عنهم من غزة إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي.

وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة الرابعة من عصر الجمعة.

كما سيتم الإفراج عن 50 رهينة مقسمين على 4 أيام، في اليوم الأول سيفرج عن 13 من النساء والأطفال.

واضاف المتحدث انه قد جرت اتصالات مكثفة في إطار الوصول إلى شكل الخطة التنفيذية لتطبيق الاتفاق، هدفها ضمان الوصول الآمان للرهائن إلى محطتهم النهائية.

وتابع ماجد الانصاري”” مع بداية هذه الهدنة سيكون أملنا في أن تقود إلى فرصة لكي نبدأ بعمل أكبر في إطار هدنة وسلام دائمين وسيتم خلال مدة الأربعة أيام جمع المعلومات حول بقية الرهائن للنظر في إمكانية الإفراج عن عدد أكبر وبالتالي تمديد الهدنة.””

سكاي نيوز