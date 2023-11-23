إيقافات وحجز مخدرات وبنادق صيد خلال حملة أمنية بسوسة

نظم إقليما الحرس والأمن الوطنيّين بسوسة خلال الليلة الفاصلة بين يومي 22 و23 نوفمبر 2023 حملة أمنيّة بكامل مرجع النظر وذلك في إطار التصدّي للجريمة والمظاهر المُخلة بالأمن العام، ولإلقاء القبض على العناصر الإجراميّة المُفتش عنها وتقديمها للعدالة.

وأسفرت الحملة عن تحقيق النتائج التالية:

– إلقاء القبض على 472 شخصا مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة.

– إلقاء القبض على 2 من منظمي عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة.

– حجز 30 بندقيّة صيد ممسوكة دون رخصة.

– تحرير 950 بين مخالفات ومحاضر مرورية مختلفة.

– حجز 12 وسيلة نقل مٌفتش عنها.

– حجز 35 دراجة نارية غير مُستوفاة لوثائقها القانونية.

– حجز 57 غ من مُخدّر الكوكايين وكمية من مُخدّر القنب الهندي.

– تسجيل قضيّة في النبش عن الآثار والإحتفاظ بـ 5 أشخاص.

– حجز بضاعة مهرّبة مُختلفة بقيمة ماليّة تقدّر بأكثر من 234 ألف دينار.

– وفي مجال الإحتكار والمضاربة تم حجز220 لتر من الحليب و 50كلغ من السكر المدعم و20كلغ من القهوة، حجز 190 كلغ من مادة الفارينة المدعمة، حجز 6300 بيضة وحجز الوسيلة، حجز 02 شاحنات تفاح والكشف عن مخزن عشوائي للدّجاج وحجز 350 كلغ من الدجاج الحي