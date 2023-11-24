أريانة – انتخابات: مواصلة الاعداد لانتداب 62 عونا لمراقبة الحملة الانتخابية والسبت يوم إعلامي لفائدة المترشحين

تواصل الهيئة الفرعية للانتخابات بأريانة، اليوم الجمعة، إجراء محادثات شفوية مع المترشحين لمناظرة انتداب 62 عون مراقبة خلال الحملة الانتخابية لانتخابات المجالس المحلية ليوم 24 ديسمبر، وذلك بحضور ممثل عن الإدارة الجهوية للتشغيل والعمل المستقل بأريانة.

وأفاد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات فتحي القاطري صحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم توجيه 153 استدعاء لمترشحين لهذه الخطط، من حاملي الأستاذية أو الإجازة في اختصاصات التصرف والعلوم الإنسانية والإعلامية، مضيفا أن الناجحين في الاختبار سيتلقون يومي 27 و28 نوفمبر، تكوينا حول مراقبة الحملة الانتخابية ليؤدوا بعدها اليمين أمام حاكم الناحية بأريانة قبل مباشرة عملهم يوم 2 ديسمبر القادم تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية.

وسيتم في سياق متصل، وفق ذات المصدر، غدا السبت، تنظيم يوم إعلامي بمنتزه بئر بلحسن بأريانة المدينة، لمدّ المترشحين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، بكل المعطيات الخاصة بهذا الاستحقاق، وتبسيط مختلف اجراءات المسار الانتخابي، موضحا أنه سيتم توزيع المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات على فترتين صباحية ومسائية.

جدير بالذكر أن قائمة المترشحين المقبولين أوليا تتضمن 183 مترشحا منهم 22 مترشحا عن طريق آلية الاقتراع و161 عن طريق الانتخاب المباشر، وتعد ولاية أريانة 7 معتمديات و48 دائرة انتخابية، ويبلغ عدد أعضاء المجالس المحلية الذين سيتم انتخابهم 9 أعضاء بأريانة المدينة، و7 اعضاء برواد، و9 اعضاء بالتضامن، و7 اعضاء بسكرة، و5 اعضاء بالمنيهلة، و5 اعضاء بسيدي ثابت، و6 اعضاء بقلعة الأندلس، إضافة إلى عضو من ذوي الإعاقة عن كل مجلس.