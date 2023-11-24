بنزرت-انتخابات: الانطلاق في الاعداد اللوجستي ليوم الاقتراع

أفادت المنسقة الجهوية للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت، بان الهيئة انطلقت في تنفيذ الإجراءات الخاصة بالاعداد اللوجستي ليوم الاقتراع الخاص بالانتخابات المحلية المقررة ليوم 24 ديسمبر المقبل

وأوضحت المنسقة لصحفي “وات”، ان الهيئة استعدت أيضا لتنظيم يوم اعلامي وتكويني موجه للمترشحين وعددهم 325 مترشحا، يوم غد السبت بفضاء المركب الثقافي الشيخ ادريس ببنزرت المدينة، كما تم حصر عدد مراكز الاقتراع وعددهم 216 مركزا في انتظار إتمام عمليات التحيين للسجل الانتخابي، والتي تم في مراحلها الثلاث، الى حدود يوم امس، اجراء اكثر من 32 الف عملية تحيين، وبالتالي حصر عدد مكاتب الاقتراع .

ومن جهته، افاد رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت مجيب قديش، ان فريق الهيئة انطلق أيضا في الاعمال الخاصة بانتداب أعوان المراقبة بالتوازي مع الاعداد لتنظيم يوم تكويني لفائدتهم الأسبوع المقبل .