لاعب منتخب الارجنتين أنخيل دي ماريا يعلن اعتزاله الدولي بعد كوبا امريكا

أعلن النجم الأرجنتيني انخيل دي ماريا, لاعب بنفيكا البرتغالي, اليوم الجمعة, اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب بلاده, عقب نهاية بطولة كوبا أمريكا 2024, التي ستقام في أمريكا الصيف المقبل, بمشاركة 16 منتخبا.

وأصدر دي ماريا, بيانا رسميا, عبر حسابه بموقع “إنستجرام”، قائلا:”حسنا, جاءت آخر مباراة فاصلة بالنسبة لي, لا أستطيع أن أعبر بالكلمات عما يملأ روحي بحفاوة الناس في الآونة الأخيرة, وأنا أستمتع بكل ثانية من تلك المودة وعاطفة زملائي في الفريق, وأصدقائي, فبدونهم لن تكون هذه القصة لديهم نفس الشعور”.

وأضاف:”إن عاطفة كل واحد منهم هي التي جعلتني ما أنا عليه اليوم, لسوء الحظ, لا يمكننا أن نتخلى عن الأحداث التي وقعت في الملعب, فلا أحد يستحق تلك المعاملة السيئة, ولا الضربات والعائلات والأطفال الخائفين وسط الملعب حيث كل ما كان ينبغي أن يحدث هو مشاهدة المباراة والاستمتاع بكل ما تحمله الكرة من متعة وتشويق (…) نأمل ألا يحدث هذا النوع من الأشياء مرة أخرى”.

وواصل:”نحن كلاعبين سندافع دائما عن بلادنا دون أدنى شك, كوبا أمريكا ستكون المرة الأخيرة التي أرتدي فيها القميص الأرجنتيني, مع كل الألم الذي في روحي والشعور بعقدة في الحلق أقول وداعا لأجمل شيء حدث لي في مسيرتي، أرتديه, أعرفه و أشعر بذلك بكل فخر”.

وخاض دي ماريا, بقميص منتخب الألباسيلستي, 136 مباراة حتى الآن, سجل 29 هدفا وصنع مثلهم, وتوج بلقبي مونديال 2022 وكوبا أمريكا.