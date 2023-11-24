قبلي: افتتاح فضاء “المساءلة” برجيم معتوق المنجز في اطار مشروع “منفعة”

افتتحت عشية امس الخميس، جمعية “رؤية للمواطنة والتنمية المستدامة” بقبلي، فضاء “المساءلة”، بمعتمدية رجيم معتوق، الذي تم انجازه بالتعاون مع بلدية المكان في اطار مشروع “منفعة”، الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع بلديتي رجيم معتوق والفوار.

واوضحت العضوة بفريق عمل مشروع “منفعة” سيرين الكاروس، صباح اليوم الجمعة، لصحفي “وات”، ان الفضاء الذي تم افتتاحه برجيم معتوق، يمثل فضاء عائليا يضم مقهى ومطعم وساحة مهيئة تمكن من تنظيم اللقاءات او الانشطة الخاصة بالجمعيات او رياض الاطفال او اللقاءات التي تنظمها السلط المحلية، واشارت الى ان اختيار انجاز هذا الفضاء بالمنطقة مرده افتقاد بلدية رجيم معتوق لمثل هذه الفضاءات الترفيهية العائلية والقادرة على توفير متنفس لاطفال المنطقة الحدودية.

واكدت الكاروس ان مشروع “منفعة” الذي يتم تنفيذه ببلديتي الفوار ورجيم معتوق بتمويل من الاتحاد الاوروبي ومنظمة “انا يقظ”، يهدف الى نشر ثقافة المساءلة في المجتمع وتشريك المواطن في العمل البلدي ليكون عنصرا فاعلا في محيطه، واشارت الى ان هذا المشروع سيمكن ايضا من تكوين ممثلي المجتمع المدني واعوان بلديتي رجيم معتوق والفوار المحدثتين في عديد المجالات على غرار التصرف في الموارد البشرية واعداد الميزانيات مع ضمان تنفيذ مشاريع ذات مردودية مستدامة.

واضافت انه تم ضمن ذات المشروع، تنفيذ سلسلة من الحملات التحسيسية لحث المواطنين على مزيد الانخراط في الشان البلدي، فضلا عن تنظيم قافلة “المساءلة” التى جابت كافة التجمعات السكانية ببلديتي الفوار ورجيم معتوق والتي تم خلالها الاصغاء لمشاغل المتساكنين وتطلعاتهم مع التعرف على مقترحاتهم حول سبل تعزيز العمل البلدي، واشارت الى انه قد تمكين البلديتين من مبلغ جملي قدره 60 الف دينار، في اطار المبادرة المجتمعية لمشروع “منفعة” ستساعد المرفقين على انجاز مشروع او تدخل تشاركي يلبي انتظارات الاهالي.