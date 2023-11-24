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الرابطة 1: تعيين حكام مقابلات الجولة الحادية عشرة

2023/11/24 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة ايام 25 و26 نوفمبر و14 ديسمبر:
المجموعة الاولى
26 نوفمبر
في قفصة – س 14
قوافل قفصة – الملعب التونسي (جلال السحباني)
في بن قردان – س 14
اتحاد بن قردان – مستقبل سليمان (ايمن النصري)
14 ديسمبر
في رادس -س 14
النادي الافريقي – النجم الساحلي (يعين لاحقا)
المجموعة الثانية
25 نوفمبر
في بنزرت – س 14
النادي البنزرتي – مستقبل المرسى (مراد الجربي)
في صفاقس – س 14
النادي الصفاقسي – نجم المتلوي (محمود قسيعة)
26 نوفمبر
في المنستير – س 14
الاتحاد المنستيري – اتحاد تطاوين (اشرف الحركاتي)

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