الرابطة 1: تعيين حكام مقابلات الجولة الحادية عشرة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة ايام 25 و26 نوفمبر و14 ديسمبر:

المجموعة الاولى

26 نوفمبر

في قفصة – س 14

قوافل قفصة – الملعب التونسي (جلال السحباني)

في بن قردان – س 14

اتحاد بن قردان – مستقبل سليمان (ايمن النصري)

14 ديسمبر

في رادس -س 14

النادي الافريقي – النجم الساحلي (يعين لاحقا)

المجموعة الثانية

25 نوفمبر

في بنزرت – س 14

النادي البنزرتي – مستقبل المرسى (مراد الجربي)

في صفاقس – س 14

النادي الصفاقسي – نجم المتلوي (محمود قسيعة)

26 نوفمبر

في المنستير – س 14

الاتحاد المنستيري – اتحاد تطاوين (اشرف الحركاتي)