تحسّن عجز الميزان التجاري الصناعي

شهد عجز الميزان التجاري الصناعي تحسّنا خلال الأشهر 10 الأولى من سنة 2023 ليقدر بقيمة 3731،2 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 9125،8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق ما أظهرته مؤشرات نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، الجمعة.

وسجّلت صادرات القطاع الصناعي زيادة بنسبة 11،4 بالمائة إلى موفى أكتوبر 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 وقدّرت قيمتها ب46221،6 مليون دينار.

في المقابل قدّرت قيمة مقتنيات القطاع الصناعي ب49952،8 مليون دينار خلال الأشهر 10 الأولى من سنة 2023 مقابل مقتنيات بقيمة 50599،4 مليون دينار في 2022 مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 1،3 بالمائة.