قفصة: يوم تحسيسي في المتلوي حول مناهضة العنف ضدّ المرأة وتركيز مكتب إنصات لحثّ النساء المُعنّفات على التبليغ

إنطلقت، اليوم الجمعة، بالمتلوي من ولاية قفصة، حملة جهوية لمكافحة العنف المُسلّط ضدّ النساء، وهي حملة أطلقتها وزارة المرأة على الصعيدين الوطني والجهوي تحت عنوان “حملة 16 يوما من النشاط لمقاومة العنف ضدّ المرأة”، بهدف الحدّ من منسوب العنف الذي تتعرّض له المرأة، حسب ما أوضحته رئيسة مصلحة المرأة بالمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة فائزة السنوسي.

وأُقيمت بمركّب الطفولة بمدينة المتلوي أُولى محطّات هذه الحملة، وهي تظاهرة توعوية تحسيسية إستهدفت عددا من النساء ومن نشطاء الجمعيات ومن ممثلي الإدارات المعنية بجهود مكافحة العنف ضدّ النساء، تركّزت فقراتها بالخصوص على التعريف وتسليط الضوء على الآليات الموضوعة للتوقّي من العنف، وسبل التلبيغ عنه، بالإضافة إلى التعريف بدور وعمل مكتب الإنصات والإرشاد الخاصّ بتلقّي التبليغات من النساء المُعنّفات.

وأوضحت رئيسة مصلحة المرأة، بهذه المناسبة، أهمّية الآليات الموضوعة على ذمّة النساء المُعنّفات أو المُهدّدات بالعنف بمختلف أشكاله، وفي مقدّمتها آلية التبليغ عنه سواء عن طريق الرقم الأخضر لوزارة المرأة أو عن طريق مكتب الإنصات والإرشاد في مقرّ مندوبية المرأة، بإعتبار أن التبليغ يُتيح المعاينة والتعهد بالمرأة ضحية العنف وتوجيهها والإحاطة بها صحّيا ونفسيا وقانونيا، وخاصة عن طريق جمعية التنمية بقفصة التي لها مركز إيواء ضمن مشروع “حرّة وفاعلة”.

كما حثّت هذه المسؤولة النساء ضحايا العنف على الإنخراط في برنامج التمكين الإقتصادي للنساء ضحايا العنف الزوجي، وهو برنامج جديد أطلقته وزارة المرأة هذا العام وتمّ بفضله في المدّة الأخيرة في ولاية قفصة الموافقة على بعث مشاريع صغرى مُنتجة لفائدة تسع نساء من ضحايا العنف الزوجي بعدد من معتمديات الولاية.

وقام مُنظمو هذه التظاهرة بتركيز مكتب للإنصات والإرشاد، في سعي منهم إلى تقريب خدمات هذا المكتب في تلقّي تبليغات عن العنف قد تكون تعرّضت له نساء بمدينة المتلوي، سواء عن طريق المُعنّفات أنفسهن او عن طريق جمعيات ناشطة في المنطقة.

وذكرت رئيسة مصلحة المرأة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مكتب الإنصات والإرشاد بمندوبية المرأة قد تلقّى خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين 14 تبليغا حول حوادث عنف تعرّضت لها نساء، أغلبها عنف زوجي، مضيفة أن مركز إيواء النساء المُعنّفات قد تعهد بـ 4 نساء من بينهن، بالإضافة إلى تعهد نفسي وقانوني وإجتماعي بعدد آخر منهنّ.

وستُقام طيلة فترة حملة “16 يوما من النشاط لمقاومة العنف ضدّ المرأة” أيام وتظاهرات تحسيسية وتوعوية مماثلة بالسند وبأم العراس وبقفصة وكذلك بأحد المجامع الفلاحية حيث تتجمّع مجموعات من النساء الريفيات، وبمقرّ المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج.