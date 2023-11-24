المنستير: حجز مواد استهلاكية من بينها 216 لترا من الحليب



حجزت فرق المراقبة الاقتصادية للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير، يوم الخميس بطبلبة، 216 لترا من الحليب نصف الدسم، بسبب إخفاء هذه البضاعة وعدم عرضها للبيع، و150 كغ من مادة السكر السائب، بسبب الزيادات غير القانونية في الأسعار، وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية والفرقة الجهوية للشرطة البلدية والحرس البلدي، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات أحمد المثلوثي صحفية « وات ».

وأضاف المثلوثي انه تم حجز 500 علبة سجائر محلية، بسبب المضاربة والاحتكار، واقترحت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات، إيقاف تزويد وسحب رخصة التزود لأحد الباعة، وسيقع إعادة ضح المحجوزات في المسالك القانونية وتأمين قيمتها لفائدة الخزينة العامة للدولة.

كما حررت فرق المراقبة الاقتصادية أمس الخميس 10 مخالفات اقتصادية، تعلقلت بالممارسات الاحتكارية والبيع المشروط وعدم إشهار الأسعار والإمتناع عن البيع، حسب ذات المصدر.

وأفاد المثلوثي، من جهة أخرى، بأنّ الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات ضخت بوم أمس، كمية تقدر بحوالي ألف لتر من الزيت المدعم بحي سيدي نصر والحي السادس، في حين يقع يوميا توزيع قرابة 25 لترا من الزيت النباتي المدعم.

وتتزود الجهة، حسب الكميات المتوفرة لدى الديوان التونسي للتجارة، كمية من السكر المدعم العائلي، بدون احتساب السكر الصناعي، تتراوح بين 6 اطنان 20 طنا يقع ضخها بشكل يومي، غير أنّها تظل غير كافية للجهة، كما تم يوم امس، ضخ كمية 65 طنا من مادة السميد و10 اطنان من الفرينة لدى تجار الجملة بالجهة .