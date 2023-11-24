الإطاحة بمروّجي مواد مخدرة بحي التضامن..وهذه التفاصيل..

قطر تمنع التأشيرة عن التونسيين..!!

منخفض جوي جديد..وهذا موعده..#خبر_عاجل

عاجل/إطلاق صفارات الإنذار في إيلات واسرائيل تحذر من هجوم جوي محتمل من اليمن..

عاجل/ تطوّرات جديدة في ملف قضية “التآمر على أمن الدولة” بالقصرين

2023/11/24 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

احالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين ملف قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، إثر استكمال أعمال البحث، حسبما افادت به اذاعة موزاييك اليوم الجمعة.
وحسب ذات المصدر فان هذا الاجراء هدفه مزيد التعمق في حيثياته، أو تعهيد القطب لفرق بحث أخرى.
يذكر ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين كانت قد عهّدت فرقة مركزية بالقرجاني للبحث في القضية، بعد الاحتفاظ بالمشتبه بهم في الملف، بعد ان أذنت، الثلاثاء المنقضي، بالاحتفاظ ب8 مشتبه بهم، منهم موظفين، وأصحاب أعمال حرة، من أجل التآمر على أمن الدولة الداخلي، وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية، وعقد اجتماعات دون رخصة.
وكانت الوحدات الأمنية بإقليم الأمن الوطني بالقصرين قد نفذت مداهمة لمستودع، بعد حصولها على معلومات استعلاماتية، وألقت القبض على 5 أشخاص، يشتبه في كونهم يتواصلون مع 3 مشتبه بهم آخرين من أجل إفشال الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn