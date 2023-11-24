بلاغ مروري بمناسبة مقابلة الترجي والنجم غدا السبت

بمناسبة مُقابلة الدور الأوّل للمجموعات لرابطة الأبطال لكُرة القدم التي ستدُور غدا السبت 25 نوفمبر 2023 على السّاعة 17.00 بملعب حمّادي العقربي برادس بين الترجّي الرّياضي التونسي و النجم الرياضي الساحلي، اعلنت وزارة الدّاخليّة العموم أنهُ تقرّر إتخاذ الإجراءات التاليـــة:

أولا: تسهيلا لعمليّة توجيه الجماهير الرّياضيّة، يُحجّرُ وُقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنيّة رقم 1 في جزئه المُمتدّ بين مُفترق شوشة رادس ومُفترق برج الوزير الزهراء بداية من السّاعة 12.00 إلى السّاعة 21.00 ما عدى القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدّخُول.

ثانيا: يكُون فتح أبواب الملعب على السّاعة 13.00 ويُستحسنُ القدُوم في أوقات مُبكّرة تجنبا لعدم تزامن ذلك مع ذروة حركة المرور.

ثالثا: يتعيّنُ على حاملي التذاكر الإستظهار بها وُجوبا بجميع البوّابات المُتقدّمة (مدخل الملعب من ناحية السّريعة ـ مُفترق وادي مليان ـ مُفترق BSB ـ مُفترق نوبو).

رابعا: تجنّبا للاكتظاظ المرُوري عند دُخول الجماهير الرّياضيّة تمّ:

*تخصيص المأوى الجنُوبي لأصحاب التذاكر VIRAGE أي أبواب 11-13-15 و17 و Pelouse أي الأبواب 19 -20 -24 و25 ويمكنُ الوُصول إليها:

– ـ عبر الطريق السّريعة الجنوبيّة ثمّ مُفترق برج الوزير الزهراء تحت الجسر فمدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتون.

– ـ عبر الطريق الوطنيّة رقم 1 فمُفترق شُوشة رادس ثمّ مُفترق المدينة الجديدة في اتّجاه مدخل المأوى الجنُوبي من ناحية مدخل الزيتُون.

– ـ عبر مُفترق نُوبُو فمُفترق القرية المُتوسّيطيّة ثمّ الإنعراج يسارا اتّجاه المأوى الجنوبي.

*تخصيص المأوى الشمالي لأحباء النجم الرياضي الساحلي (قبالة الباب رقم 33) ولأحباب الترجي الرياضي التونسي أصحاب ENCEINTE أي أبواب 3-4-7-8 ويمكنُ الوُصول إليها:

– ـ عبر الطريق الوطنيّة رقم 1 مُرُورا بمُفترق شوشة رادس ثمّ مُفترق ب س ب فالمدخل الرّئيسي ثمّ الإنعراج يسارا اتّجاه المأوى الشمالي لأحباء الترجي الرياضي التونسي.

– ـ عبر محوّل الملعب ثم المدخل الرئيسي ثمّ يسارا إتجاه المأوى الشمالي.

خامسا: التأكيد على كافة الجماهير الرياضية بإيواء سياراتهم داخل المآوي المخصصة ضمانا لحسن تأمينها وحفاظا على السيولة المرورية أثناء خروج الجماهير.

سادسا: يكون الدّخول إلى المآوي الشرفيّة عبر المدخل الرّئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات (Loges) والصحافيّين.

سابعا: تؤكّد وزارة الدّاخليّة على ضرورة إحترام قانون الطرقات وإشارات الأعوان والإبتعاد عن السّياقة المُتهوّرة والسّلوكيّات الخطيرة علما وانهُ سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في كلّ ما يتعلق بالنقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص.