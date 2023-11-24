ايقاف تزويد 155 صاحب رخصة لبيع التّبغ وسحب نهائي لـ 60 رخصة في هذه الولاية..

سحبت اللجنة الجهوية لتوزيع مادة التبغ بالمهدية نهائيا 60 ترخيصا فيما أوقفت التزود عن 155 أخرين إلى حين التثبت من وصعيات استغلالها، وذلك في ألأشهر الثلاثة الأخيرة.

وأفادت مصالح الإعلام بالولاية، اليوم الجمعة في اتصال بـ”وات”، أن والي الجهة (رئيس اللجنة) أوصى بتكثيف الجهود الرقابية لمسالك التوزيع ومقاومة كل مظاهر الاحتكار والتهريب لمادة التبغ.

وشدد، خلال جلسة عمل خصصت للنظر في نشاط اللجنة، على أهمية مراقبة الأسعار المتداولة للسجائر بالتنسيق مع المصالح الجهوية للتجارة والأمن.

ودعا والي المهدية، في ذات السياق، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتصدي إلى عمليات الاستغلال غير القانوني لرخص التزود بالتبغ مؤكدا ضرورة التثبت من مدى استحقاق المنتفعين بالرخص سعيا إلى مزيد إحكام تنظيم هذا القطاع موصيا بمتابعة نشاط اللجنة وتكثيف جهود الرقابة.

يشار إلى أن الرخص التي يجري سحبها نهائيا لا يمكن إعادة اسنادها إلى منتفعين آخرين تماشيا مع الأمر الرئاسي عدد 317 لسنة 2022.

ويقضي الأمر الرئاسي بعدم اعتماد التراخيص في عملية التزويد بمادة التبغ وتعويضها بكراس شروط ينتظر صدورها قريبا.