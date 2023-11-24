بن عروس : الهيئة الفرعية تتلقى إشعارا بـرفض كل الطعون في نتائج القبول الأوليّ لمترشّحين لانتخابات المجالس المحليّة

تلقّت الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس إشعارا من المحكمة الإدارية بتونس برفض جميع الطعون المقدّمة من قبل مترشحين محتملين رفض مجلس الهيئة مطالب ترشحهم لانتخابات المجالس المحلية المقبلة بصفة أولية.

ووفق ما صرّح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس، رشيد المحمدي، فقد تم إعلام مجلس الهيئة بقرارات الرفض في حق 3 مترشحين تقدّموا بطعون لدى القضاء الإداري من بين المترشحين الذين تم رفض مطالب ترشحهم لأسباب مختلفة لانتخابات المجالس المحلية المقرر إجراؤها يوم 24 ديسمبر المقبل .

وتقدمت الطعون، وفق نفس المصدر، لمترشحين تم رفض ملفات ترشحهم بسبب صدور أحكام عن دائرة المحاسبات في حق مترشح، وبسبب عدم استكمال التزكيات المطلوبة للمترشح الثاني، والطعن الثالث لمترشح لم يستكمل كامل وثائق ملف ترشحه.

وكانت مداولات الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس، نظرت في ملفات 273 مترشحا لانتخابات المجالس المحلية القادمة، وأفضت إلى قبول أوّلي لـمطالب 255 مترشّحا عن مختلف الدوائر في حين تم أوليا رفض ملفات 18 مترشحا.