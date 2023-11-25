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قيس سعيّد: يجب استبدال اسم شركة نقل تونس بـ’شركة اغتيال النقل

2023/11/25 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

تحوّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد ليلة البارحة إلى مستودع شركة نقل تونس بباب سعدون حيث قام بجولة تفقدية، مستنكرا وجود حافلات في وضعية مهملة بالكامل، قائلا إن الشعب كل يوم يعاني في النقل، ولابد من وضع حدّ لهذا الوضع خلال الأيام القادمة.

وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة إنهاء هذه معاناة واعادة بعض الخطوط التي تم إيقاف العمل عليها منذ سنوات لتسهل تنقل المواطننين.

وأضاف: ” من ثم يقولون إنّ الشركات والمؤسسات فالسة.. وملايين الدينارات ملقاة على الطرقات ونحن نبحث على من يقرضنا لتمويل الميزانية..هذه جريمة في حق الشعب التونسي”. وتابع: ”يجب حذف كلمة ”نقل” من اسم الشركة بل يجب استبدالها باسم ‘شركة اغتيال النقل ‘.

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