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أجور الأساتذة النواب..وزير التربية يحسمها..#خبر_عاجل

2023/11/25 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

وزير التربية محمد علي البوغديري بوجود عديد النقائص في المؤسسات التربوية مشددا على أن الوزارة تعمل على الحد منها وترميم المدارس والمعاهد وتجديدها وتحسين النظام التربوي و توفير كل ما يلزم التلاميذ وخاصة الإطار التربوي مع التوجه لرقمنة التعليم
وبخصوص مقاطعة الاساتذة النواب للدروس منذ أسبوع وعدم صرف أجورهم الى غاية اليوم, أكد وزير التربية أن هذا التأخير يعود إلى اقرار تغيير وصفه بـ”راديكالي” في الاجور بمضاعفتها وهو ما يتطلب بعض الاجراءات والمصادقة على القرار من طرف مجلس الوزراء الذي سينعقد يوم الاثنين القادم في الغرض ومن ثم يصدر القرار في الرائد الرسمي موضحا أن مرتبات الأساتذة النواب جاهزة وأن الوزارة تعمل على إنهاء التشغيل الهش.

وفيما يتعلق بالترفيع في تعريفة دروس التدارك في المدارس والمعاهد ٫ قال الوزير إن هذا القرار هدفه القضاء على الدروس الخصوصية وتشجيع المعلمين والاساتذة على التدريس بالمدرسة العمومية وفق قوله في تصريح للديوان أف أم.

 

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