عاجل/الضفة الغربية..استشهاد طبيب فلسطيني واصابة اخرين خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية

استشهد طبيب فلسطيني، اليوم السبت، وأصيب آخران بجروح، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية، في بلدة قباطية جنوبي مدينة جنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مدير مستشفى الرازي في مدينة جنين فواز حماد قوله، السبت، إن الطبيب شامخ كمال أبو الرب، البالغ من العمر 25 عاما، قتل وأصيب شقيقه محمد وشاب آخر بالرصاص، خلال المواجهات المندلعة مع الجيش الإسرائيلي عقب اقتحام البلدة.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن مواجهات اندلعت بين القوات الإسرائيلية والشبان، عقب تسلل وحدة خاصة “مستعربين” البلدة، ومحاصرة أحد المنازل بالقرب من مدرسة بنات قباطية، وفقا لـ”وفا”.

واليوم السبت أيضا، اعتقلت القوات الإسرائيلية مواطنا من قرية عرانة شمال شرقي جنين.

وذكرت مصادر أمنية لـ”وفا”، أن “قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عبد الله ابو حنانة”، بعد أن داهمت منزله وفتشته في القرية.