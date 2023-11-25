عاجل/هذا ما قرره القضاء في حقّ الحطاب بن عثمان..

قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس بنقض الحكم الابتدائي القاضي بسجن الرئيس السابق لنقابة أعوان العدلية، الحطاب بن عثمان، مدة ثلاثة أشهر، والقضاء مجدّدا بعدم سماع الدعوى في حقّه.

ووفق ما اوردته اذاعة موزاييك، فإنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أحالت الحطاب بن عثمان على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمحاكمته من أجل تهمة التوسط في بيع عقار، بطرق مخالفة للقانون، لتقضي الدائرة المتعهدة بسجنه مدة ثلاثة أشهر مع خطية مالية في حقّه.

وتولّى بن عثمان استئناف الحكم الابتدائي، لتقرّر الدائرة الاستئنافية نقضه والحكم بعدم سماع الدعوى في حق الرئيس السابق لنقابة أعوان العدلية.