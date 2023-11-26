بشرى لمتساكني هذه المنطقة..خط حافلة جديد..

تشرع شركة النقل بتونس بداية من يوم غد الاثنين 27 نوفمبر الجاري في استغلال خط جديد يحمل الرقم 433 يربط منطقة المحمدية من ولاية بن عروس بمحطة ‘سليمان كاهية ‘ بمنوبة وذلك في إطار تأمين النقل لفائدة متساكني حي الطيب المهيري و حي كوير وحي البنزرتي وحي بئر الجزار وربطهم بخط القطار السريع بوقطفة و خط المترو رقم 4.

وسيدعم هذا الخط الجديد عرض النقل بالجهة المتوفر حاليا عبر كل من الخط 33 أ الذي يربط حي الطيب المهيري بالمحطة الرئيسة “الحبيب ثامر” عبر سيدي حسين والخط 24 خ الرابط بين حي حشاد بالمحمدية بمحطة الترابط “المنتزه” بالمروج عبر فوشانة.

وسيكون مسلك الخط 433 الذي يمتدّ على مسافة 21.9 كلم في كل اتجاه على النحو الآتي :

ذهابا: محطة الترابط “سليمان كاهية” – مفترق وادي قريانة – شارع النخيل – مفترق بن دحة – الطريق السريعة الغربية – مفترق برج شاكير- مفترق بئر الجزار المرناقية – طريق بئر الجزار- طريق العطار- مفترق حميم بورقبة – طريق بيرين- مفترق بيرين الفحص المرناقية – حي البنزرتي – مفترق بيرين بوحامد- طريق بيرين- مفترق مدرسة بيرين- حي كويّر- مفترق المحمدية – حي الطيب المهيري (نهاية الخط)

إيابا: اعتماد نفس مسلك الذهاب في الاتجاه المعاكس.

وستكون أولى السفرات الصباحية على الساعة 5 و15 دق من حي الطيب المهيري وعلى الساعة السادسة و15 دق من محطة الترابط حافلة/مترو “سليمان كاهية.

في حين سيكون موعد آخر سفرة على الساعة 18 و40 دق من محطة الترابط حافلة/مترو ‘سليمان كاهية’ وعلى الساعة 17 و25 دق من حي الطيب المهيري.